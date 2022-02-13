Ангелина Голикова завоевала свою первую олимпийскую медаль

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла первую медаль на Олимпийских играх. Она заняла третье место в беге на коньках на 500 метров.



Победителем стала американка Эрин Джексон, которая преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второй результат показала японка Михо Такаги. Она уступила победительнице 0,08 секунды. Голикова проиграла Джексон 0,17 секунды.



Сама Голикова после гонки не могла скрыть разочарования результатом. Она является действующей чемпионкой мира на этой дистанции.



Ещё одна россиянка Дарья Качанова показала 8-й результат. Ольга Фаткулина, также представляющая Россию, стала 10-й.

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