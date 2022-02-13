Сергей Устюгов: какой-то осадочек у меня остался

Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не полностью удовлетворён завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 13 февраля, Устюгов в составе российской команды выиграл эстафету. В состав команды, кроме него, входили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.
«Как долго этого ждать и наконец-то дождаться. Но какой-то осадочек у меня остался», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Товарищи по команде поддержали Устюгова и пообещали помочь ему исправить настроение.
«Пройдёт вечер — и он осознает», — предположил Спицов.
«Мы его расшевелим», — добавил Червоткин.
«Главное, что он сегодня хорошо шевелился», — заключил Большунов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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