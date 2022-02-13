Мама Устюгова: плакала от счастья, когда Сергей пришёл на финиш с флагом
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Наталья Устюгова, мама российского лыжника Сергея Устюгова, прокомментировала триумфальное выступление команды ОКР в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России, в состав которой входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Устюгов, выиграла эстафетную гонку.
Последний этап бежал Устюгов. Он, имея комфортный отрыв, финишировал с флагом.
«Хочу поздравить всю нашу команду, наших ребят. Когда Сергей пришёл на финиш с флагом, я разревелась. Не знаю, я просто плакала от счастья», — цитирует маму российского лыжника «Матч ТВ».
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