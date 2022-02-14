Херц: у русских буря радости, Вяльбе выдаёт концерт, а у Норвегии будто кто-то умер

Американский журналист Натаниэль Херц прокомментировал антураж церемонии награждения победителей и призёров мужской лыжной эстафеты, прошедшей в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Русские завершили сегодняшнюю эстафету, и у них была буря радости, творилось сумасшествие. Гип-гип-ура минут на 10. Елена Вяльбе выдавала концерт, когда команда на подиум поднималась. О, это было круто. И рядом Норвегия. Клебо выиграл спринт в борьбе за второе место, но такое чувство, что кто-то умер. У них будто бы была похоронная церемония. За спиной у Клебо был Манифика, который праздновал так, будто он тоже выиграл Олимпиаду. Эпичный контраст», — сказал Херц в эфире подкаста FasterSkier.
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