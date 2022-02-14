Тренер Синициной и Кацалапова Жулин отреагировал на серебро дуэта на Олимпиаде-2022

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов, прокоммментировал серебро подопечных на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я очень доволен коротким и произвольным танцем Вики и Никиты. Это были лучшие прокаты сезона, ребята сделали всё, что могли.

Соперники выступили очень достойно. Получилось так, как получилось. Серебро — это тоже очень достойно.

Отрыв более шести баллов? Ну раньше было 30 баллов. Мы делали всё, что могли. Французы — четырёхкратные чемпионы мира, олимпийские серебряные призёры, теперь золотые — пара очень сильная. С ними очень тяжело бороться. Как сложилось, так сложилось», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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