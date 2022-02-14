Елена Вяльбе назвала самую большую неожиданность на Олимпиаде-2022 в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе ответила на вопрос, что из уже произошедшего на Олимпиаде 2022 года в Пекине стало для неё самой большой неожиданностью. По словам Вяльбе, больше всего её удивила серебряная медаль Дениса Спицова в скиатлоне.

«Наверное, серебро Спицова в скиатлоне. Не хочу сказать, что он прыгнул выше головы, но я была удивлена его состоянием и тем, как Денис провёл всю гонку.

В этом году он вообще нас всех приятно удивляет — например, стал бегать классикой. А ведь после Игр в Пхёнчхане Спицов несколько ушёл в тень», — приводит слова Вяльбе «RT на русском».

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