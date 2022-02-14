Камила Валиева небезупречно выступила в прогоне произвольной программы на тренировке ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева небезупречно выступила в прогоне произвольной программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Спортсменка на четверном тулупе двумя руками коснулась льда.
Вот как выглядел прогон произвольной программы Валиевой: четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп (две руки на льду), тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц — тройной тулуп.
Короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
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- 14 февраля 2022
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