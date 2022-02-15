Спицов рассказал, как норвежец Холунд отреагировал на ответ Дениса на вопрос об Украине

Лыжник сборной России Денис Спицов ответил, не смутил ли его вопрос на пресс-конференции от американского журналиста про отношения с Украиной. Спицов рассказал, как на его ответ отреагировал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд.
«Немного обидно было. Мы же приехали сюда показывать результат, доказывать всему миру, что мы — сильнейшая лыжная команда. Никаких мыслей о политике даже близко нет, мне это неинтересно обсуждать. А журналисты постоянно пытаются зацепить, поддёрнуть.
Когда я ответил на пресс-конференции, мне Холунд показал большой палец. Даже их это всё удивляет», — приводит слова Дениса Спицова «Спорт-экспресс».
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- 15 февраля 2022
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