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Сборная России завоевала бронзу в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде

Сборная России завоевала бронзу в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх. Второе место заняла команда Франции. Сборная России финишировала третьей.

До последнего огневого рубежа команда России возглавляла гонку, но Эдуард Латыпов не справился со стрельбой и ушёл на два штрафных круга.

За российскую команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Латыпов.

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Халили, Логинов, Цветков, Латыпов (эстафета).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 февраля 2022, вторник. 09:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:19:50.2
2
Франция
+27.4
3
Россия
+45.3

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Карим Халили, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Карим Халили, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александр Логинов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Логинов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Максим Цветков, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Максим Цветков, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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