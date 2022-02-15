Сборная России завоевала бронзу в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх. Второе место заняла команда Франции. Сборная России финишировала третьей.

До последнего огневого рубежа команда России возглавляла гонку, но Эдуард Латыпов не справился со стрельбой и ушёл на два штрафных круга.

За российскую команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Латыпов.

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Халили, Логинов, Цветков, Латыпов (эстафета).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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