Российские конькобежцы проиграли в финале командной гонки преследования на ОИ-2022

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров проиграли в финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финале их соперниками были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее.

Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, норвежцы — золотые.

Бронзовые медали завоевали США, которые в сражении за третье место оказались сильнее Нидерландов.

Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Голландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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