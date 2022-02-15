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Российские конькобежцы проиграли в финале командной гонки преследования на ОИ-2022

Российские конькобежцы проиграли в финале командной гонки преследования на ОИ-2022
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Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров проиграли в финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финале их соперниками были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее.

Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, норвежцы — золотые.

Бронзовые медали завоевали США, которые в сражении за третье место оказались сильнее Нидерландов.

Даниил Алдошкин, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Даниил Алдошкин, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Трофимов, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Трофимов, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Руслан Захаров, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Руслан Захаров, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Ранее российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина не смогли одержать победу в бронзовом финале командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В сражении за третье место их соперницами были представительницы Нидерландов. Голландки преодолели дистанцию на 1,79 секунды быстрее.

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