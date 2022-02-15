Журова: у конькобежцев были огромные шансы на золото. Но и серебро для нас — прекрасно!

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала выступление мужской сборной России в командой гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Я смотрела на наших ребят до полуфинала, и они внушали большой оптимизм. Наши мужчины были заряжены на реальную борьбу, которую навязали в полуфинале. А в финале уже чего-то не хватило, но настрой был на золотую медаль! У нас были огромные шансы на золото. Произошло это из-за того, что в полуфинале голландцы попали на норвежцев, и кто-то должен был вылететь. Ребята максимально хотели использовать эту возможность, но и серебро для нас — прекрасно!», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
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- 15 февраля 2022
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