Вакаба Хигути выполнила тройной аксель в короткой программе на ОИ и вышла в лидеры
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Японская фигуристка Вакаба Хигути выступила в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В ходе выступления спортсменка чисто выполнила тройной аксель. За свой прокат Вакаба получила 73,51 балла, это позволило ей выйти в лидеры.
Россиянки выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова — под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.
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