Олимпиада-2022. 11-й день. Первый прокат Валиевой после ситуации с допинг-тестом. LIVE

Сегодня, 15 февраля, в Пекине стартует 11-й день Олимпиады-2022. Главным событием дня, конечно же, станет короткая программа фигуристок-одиночниц, где впервые после положительного допинг-теста на лёд выйдет Камила Валиева. Предварительные соревнования также пройдут и у наших команд по кёрлингу. За медали же будут бороться российские конькобежцы в мужской и женской гонках преследования, биатлонисты в мужской эстафете, бобслеисты в заездах-двойках мужчин, а также сноубордисты и фристайлисты. Следите за оперативной информацией с турниров в нашей онлайн-трансляции. Болеем за наших ребят и девчат!
Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Камилы Валиевой, которая была признана «защищённым лицом».
«Возможно, ВАДА решит пересмотреть правила по защищённому лицу, пока они такие, мы должны их соблюдать. Что касается церемонии награждения в женском турнире — пока нет ответа по допингу, а мы обязаны полностью разъяснить ситуацию, до этого не можем вручать медали. Пока будет справедливо для всех не присуждать медали», — передаёт слова Освальда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
У горнолыжниц стартовал финал в скоростном спуске. Здесь наши надежды на Юлию Плешкову — она выступит 25-й.
Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд прокомментировал решение CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в Олимпиаде в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
«Решение принимал CAS, это независимый орган, решения которого признаются международными федерациями. Решения суда являются обязательными для всех, включая МОК. Мы должны его исполнять. Пока не получили документ с обоснованием решения. Он будет опубликован CAS. Если спортсмена отстраняют, его репутация и карьера пострадает безвозвратно. Видимо, это основное основание в данном случае. Это временные меры, по существу дело ещё не рассмотрено, ещё даже не изучена проба „Б“. Запрет на участие может обсуждаться, только когда будет ответ, допинг это или нет. МОК и ВАДА стремятся к всестороннему изучению дела, к расследованию окружения девушки. Если ей всего 15, вряд ли она могла что-то сделать в одиночку без участия окружения. Расследование в отношении окружения будет», — передаёт слова Освальда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Мужская сборная России по кёрлингу уступила Норвегии — 5:12. Провально начали (1:8), попытались отыграться и рисковали, но не смогли спасти игру. Теперь у России три победы и четыре поражения на турнире.
Сегодня в 15:05 сыграем с Канадой, а завтра в 9:05 с Великобританией.
Австрийка Анна Гессер завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр — она набрала 185.50 балла. Второе место за представительницей Новой Зеландии – Зои Садовски-Синнотт (177.00). Третье место за Японией – Кокомо Мурасе набрала 171.50.
В квалификации у России только одна спортсменка – Екатерина Косова, которая не смогла выйти в решающий раунд.
Мужская сборная России по кёрлингу уступает Норвегии после восьми эндов — 5:10. Провальное начало было у нашей команды — проигрывали 1:8, но чуть отыграли. Спасти игру будет невероятно сложно. А ведь вчера россияне достойно сражались с чемпионами мира шведами.
Таталина — четвёртая в слоупстайле у фристайлисток
Швейцарка Матильда Гремо завоевала золото по фристайлу в слоупстайле. Второй стала китаянка Эйлин Гу, третьей — эстонка Келли Силдару.
Анастасия Таталина боролась и претендовала на медаль, но стала четвёртой.
Эйлин Гу шикарно выполнила свою попытку и показала второй результат — 86,23. Китаянка подвинула Таталину на четвёртую позицию. Не удержала россиянка бронзу, увы
Таталина здорово выполнила программу и улучшила свой результат — 75,51! Сейчас это третий результат. Есть шанс зацепиться за подиум. Посмотрим, чем ответят соперницы.
Анастасия Таталина сражается за медаль в слоупстайле! Она четвёртая по итогам двух попыток. Шансы есть! Нужно показать хорошие баллы в третьей попытке.
Медальный зачёт по итогам десяти дней. У России восьмое место — 18 наград.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
В Пекине будет разыграно сразу девять комплектов наград, и Россия пополнит свою копилку. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
- 15 февраля 2022
-
06:59
-
06:52
-
06:49
-
06:39
-
06:32
-
06:27
-
06:20
-
06:19
-
06:04
-
06:00
-
05:27
-
04:56
-
04:30
-
04:03
-
04:00
-
03:14
-
03:00
-
02:57
-
02:00
-
01:43
-
01:30
-
01:23
-
01:04
-
01:00
-
00:56
-
00:43
-
00:29
-
00:12
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
22:55
-
22:39