Олимпиада-2022. 11-й день. Первый прокат Валиевой после ситуации с допинг-тестом. LIVE

Мужская сборная России по кёрлингу уступила Норвегии — 5:12. Провально начали (1:8), попытались отыграться и рисковали, но не смогли спасти игру. Теперь у России три победы и четыре поражения на турнире.

Сегодня в 15:05 сыграем с Канадой, а завтра в 9:05 с Великобританией.