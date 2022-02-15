Дэвид Лис: где достать триметазидин для чемпионата США? Дед умер. Не повезло, как Валиевой

Американский журналист Дэвид Лис высказался по поводу выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.



«Не знаете, где я могу получить триметазидин для чемпионата США среди взрослых? Мой дедушка умер. Мне не повезло так, как Камиле Валиевой», — написал Лис в твиттер-аккаунте The Skating Lesson.



Напомним, Спортивный арбитражный суд решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат. Тест за декабрь показал в организме спортсменки незначительное содержание триметазидина.