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Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек на Олимпийских играх — 2022

Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек на Олимпийских играх — 2022
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Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали победителями соревнований двоек на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряные медали в этом виде программы достались их соотечественникам Иоганнесу Лохнеру и Флориану Бауэру. Бронзу взяла ещё одна немецкая пара Кристоф Гафер и Маттиас Зоммер.

Российская пара Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 3:56.89.
2. Иоганнес Лохнер / Флориан Бауэр (Германия) +0.49.
3. Кристоф Гафер / Маттиас Зоммер (Германия) +1.69.
8. Ростислав Гайтюкевич / Алексей Лаптев (Россия) +2.42.

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Олимпиада 2022. Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
15 февраля 2022, вторник. 16:50 МСК
Окончено
1
Германия
3:56.89
2
Германия
+0.49
3
Германия
+1.69
Ростислав Гайтюкевич, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ростислав Гайтюкевич, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Алексей Лаптев, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Лаптев, бобслей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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