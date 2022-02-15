Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек на Олимпийских играх — 2022

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали победителями соревнований двоек на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряные медали в этом виде программы достались их соотечественникам Иоганнесу Лохнеру и Флориану Бауэру. Бронзу взяла ещё одна немецкая пара Кристоф Гафер и Маттиас Зоммер.
Российская пара Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место.
Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 3:56.89.
2. Иоганнес Лохнер / Флориан Бауэр (Германия) +0.49.
3. Кристоф Гафер / Маттиас Зоммер (Германия) +1.69.
8. Ростислав Гайтюкевич / Алексей Лаптев (Россия) +2.42.
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