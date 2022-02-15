Степанова рассказала, почему не будет участвовать в командном спринте на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась подробностями того, почему она не попала в заявку на женский командный спринт в рамках Игр в Пекине (Китай).

«Командный спринт и 30 км не бегу совместным решением тренеров и моего тела. Пик формы пройден, а ездить по двадцатым местам мне уже не интересно, а команде не нужно.

Слушаю товарищей (конструктивных) критиков, еду подтягивать классический ход в Норвегию, на молодёжное первенство мира. Не переключайте каналы, следите за лыжными гонками весь сезон!» — написала Степанова у себя в «инстаграме».

Напомним, женский лыжный командный спринт состоится завтра, 15 февраля. За российскую сборную побегут Юлия Ступак и Наталья Непряева. Полуфинал B, в который заявлены россиянки, стартует в 10:40 мск.

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