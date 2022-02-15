Денис Спицов назвал ключевой фактор исторической победы россиян в эстафете на ОИ-2022

Российский лыжник Денис Спицов рассказал, чей этап стал ключевым для победы в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Спицов вместе с Алексеем Червоткиным, Александром Большуновым и Сергеем Устюговым стал олимпийским чемпионом в эстафете.

«Если честно, я не думал, что у Лёхи Червоткина получится «привезти» отрыв. Многие говорят, что именно он и сделал эту эстафету, и это правда. Он задал такой темп, дал такое преимущество, которое позволяло дальше комфортно работать, вкатываться в свой этап.

Я бы не сказал, что норвежцы сдались. Терпели, бежали, пытались сокращать отставание. Холунд же выбрал у меня 15 секунд, но я склонен думать, что это из-за того, что они бежали плотной группой, а я – по свежаку в одиночку. А вот Клебо на половине своего этапа понял, что лучше сосредоточиться на борьбе за серебро. Серёга Устюгов никаких шансов не дал приблизиться», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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