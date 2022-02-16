Песков ответил на вопрос, смотрел ли Путин прокат Валиевой в КП на Олимпийских играх

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, смотрел ли Владимир Путин прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Нет. Путин готовился к пресс-конференции», — приводит ТАСС слова Пескова.
Путин 15 февраля провёл в Кремле переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые продлились более трёх часов и завершились около 16:45 мск. Пресс-конференция политиков прошла сразу после официальной встречи. Выступление Валиевой началось в 16:52 мск.
Напомним, Валиева лидирует после короткой программы на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.
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