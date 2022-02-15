«Пощёчина чистым спортсменам». Иностранцы негодуют из-за успеха Валиевой на Олимпиаде

Победа Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде произвела настоящий фурор. Но если в России радовались выстраданному успеху 15-летней девочки, пережившей в Пекине настоящий ужас из-за допинг-скандала, то за рубежом дико негодовали. После трогательного выступления Камилы иностранные эксперты будто с цепи сорвались, начав говорить о том, что фигуристки и вовсе не должно быть на олимпийском льду. В меньшей степени досталось Александре Трусовой и Анне Щербаковой, к которым эксперты теперь тоже относятся с предубеждением.

Все восторги ушли японке Каори Сакамото. По мнению некоторых, именно она должна была лидировать в короткой программе.

«Японки были светом в событии, над которым нависло тёмное облако»

«Красивое катание у Каори! Вот это настоящее катание и сила», — написал канадский фигурист Нам Нгуен.



«Спасибо, Каори Сакамото, за то, что дала мне возможность порадоваться окончанию этой короткой программы», — написала американская экс-фигуристка Эшли Вагнер.



«Я так горжусь тем, что Мэрайя Белл с изяществом отнеслась к этому странному событию. Для меня японки сегодня были самыми лучшими. Качество катания, интерпретация, эмоции. Спасибо за то, что вы были светом в событии, над которым нависло тёмное облако» — написал американский экс-фигурист Адам Риппон.



«В ЛЮБОЙ реальности Каори Сакамото доминировала бы в женском фигурном катании, но она не употребляет допинг и не из России, так что и Валиева, и Щербакова (и их врач) с комфортом выигрывают у неё.



Каори, Вакаба и Ён Ю — настоящая тройка лучших на этом мероприятии. Отвратительно видеть, что система продолжает вознаграждать команды, которые допингуют своих фигуристов и любым способом обманывают свой путь к вершине», — написала спортивный блогер Фран.

«Вакаба и Каори для меня, без сомнения, КОРОЛЕВЫ короткой программы. Такое мощное, мягкое, взрослое и ЧИСТОЕ катание заставило моё сердце улыбнуться. Поздравляем с этими потрясающими выступлениями», — написала финская экс-фигуристка Киира Корпи.



«Это было абсолютно роскошное катание от Каори Сакамото. Вот о чём этот спорт на самом деле.



Официальные лица Японии должны оспорить эти результаты, но, вероятно, не будут», — написал член Гильдии сценаристов США Джозеф Эрбентраут.



«Позвольте мне понять это правильно. Если завтра Каори останется в тройке лучших, она технически выиграет ДВЕ олимпийские медали в Пекине, но не получит НИ ОДНОЙ церемонии награждения, потому что её наказывают за поведение ОКР? И это правильный поступок?» — негодовала канадская экс-фигуристка Меган Дюамель.

«Камила не должна быть на олимпийском льду»

Победа Валиевой в короткой программе открыла ворота в ад. Иностранные эксперты, не стесняясь, осуждают 15-летнюю девочку (вина которой, между прочим, ещё не доказана), за сам факт выступления на Олимпиаде. За рубежом по косточкам разбирают ошибки Камилы и называют её триумф ни много ни мало позором фигурного катания.

«То, как сегодня активно наказывали чистых спортсменов не только тем, что им приходилось соревноваться с кем-то, кто принимал допинг, но и тем, что судьи вознаграждали только спортсменов ОКР и преступно подчёркивали всех остальных…



Искренне думала, что нет ничего хуже, чем возмущение, которое я испытала в 2014 году из-за Юны и Аделины, но его удалось превзойти. Теперь, вместо того чтобы ограбить одного фигуриста, буквально всех отодвинули в сторону, чтобы приспособить мошенников.



Я никогда не забуду, как они растоптали все девчачьи мечты только для того, чтобы вместо них пустить на подиум мошенников. Вот что такое непоправимый вред», — написала спортивный блогер Фран.



«Таким образом, две ошибки против отсутствия серьёзных помарок + допинг = преимущество в 10 очков. Понятно. В фигурном катании всё логично», — написала Дюамель.

«А Сакамото? Как вы можете игнорировать эту силу, когда она двойной аксель исполняет так же впечатляюще, как квад? Японские фигуристы так недооценены. Русские так переоценены. Кто-нибудь заметил, что шаги Валиевой не покрывали лёд? Думаю, я просто пойду и сыграю на пианино. Почему я трачу своё время?» — написала канадская журналистка Беверли Смит.



«Камила Валиева с серьёзной ошибкой на тройном акселе, неаккуратно большим шагом и шатким выступлением в целом. Слёзы в конце, слёзы, когда она покидала лёд. Всё равно выходит на первое место. Конечно, она не должна быть в этом конкурсе.



В короткой программе у женщин Камила Валиева заняла 1-е место, а Мэрайя Белл — 11-е. Бэлл говорила о чистом спорте, честности и тестировании на допинг, уходя с высоко поднятой головой. Валиева прошла, опустив голову, отказываясь говорить. Так кто же настоящий победитель?» — написала американская журналистка Кристин Бреннан.

«Это кажется таким реальным сейчас. Она не должна быть на олимпийском льду. Пощёчина чистым спортсменам в каждом виде спорта, но и каждой женщине, с которой она соревнуется сегодня.



Это затмевает моменты спортсменов, которые заслуживают того, чтобы соревноваться здесь, и я так злюсь, видя это», — написала Вагнер.



«Слабое выступление Камилы Валиевой, которая на своём тройном акселе сильно отклонилась от оси и на своём пути коснулась льда. Но после двух других прыжков она вышла в лидеры с результатом 82,16», — констатировал Том Шад.



«Позор. И почему кто-то должен смотреть ещё хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?» – написал английский телеведущий Пирс Морган.

«Как Трусова оказалась впереди Вакабы?»

Меньше досталось Александре Трусовой, которая с падением с тройного акселя оказалась на четвёртом месте.



«CAS, конечно же, не разобрался с беспорядком на сегодняшнем женском турнире в Пекине. Не могу поверить, что Вакаба Хигути отстала от Трусовой на один балл. Хигути получает более низкие баллы, чем в командных соревнованиях с прекрасным тройным акселем. Говорит, что довольна, но не рада, что она ниже, чем в команднике», — написала Беверли Смит.



«Помните обучающее видео для судей ISU, которым я поделилась несколько недель назад? Судейское обучающее видео, обучающее судей, что компоненты Трусовой должны быть в пределах 3-5 баллов. И это я говорю как большой поклонник Трусовой. ОГРОМНЫЙ», — написала Дюамель.



«Готовимся к очередному прокату с ошибкой, который опередит чистый прокат с тройным акселем», — написал Эрбентраут.



«Как Трусова оказалась впереди Вакабы?» — негодовал американский блогер Джонатан Байер.