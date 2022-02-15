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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине: реакция иностранцев на результаты Валиевой, Трусовой — негодование

«Пощёчина чистым спортсменам». Иностранцы негодуют из-за успеха Валиевой на Олимпиаде
Яна Левхина
Иностранцы негодуют из-за успеха Валиевой на ОИ
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Зарубежные эксперты не щадят 15-летнюю фигуристку из-за победы в короткой программе. И утверждают, что выиграть должна была японка.

Победа Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде произвела настоящий фурор. Но если в России радовались выстраданному успеху 15-летней девочки, пережившей в Пекине настоящий ужас из-за допинг-скандала, то за рубежом дико негодовали. После трогательного выступления Камилы иностранные эксперты будто с цепи сорвались, начав говорить о том, что фигуристки и вовсе не должно быть на олимпийском льду. В меньшей степени досталось Александре Трусовой и Анне Щербаковой, к которым эксперты теперь тоже относятся с предубеждением.

Все восторги ушли японке Каори Сакамото. По мнению некоторых, именно она должна была лидировать в короткой программе.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2022, вторник. 13:00 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Россия
82.16
2
Анна Щербакова
Россия
80.20
3
Каори Сакамото
Япония
79.84

«Японки были светом в событии, над которым нависло тёмное облако»

«Красивое катание у Каори! Вот это настоящее катание и сила», — написал канадский фигурист Нам Нгуен.

«Спасибо, Каори Сакамото, за то, что дала мне возможность порадоваться окончанию этой короткой программы», — написала американская экс-фигуристка Эшли Вагнер.

«Я так горжусь тем, что Мэрайя Белл с изяществом отнеслась к этому странному событию. Для меня японки сегодня были самыми лучшими. Качество катания, интерпретация, эмоции. Спасибо за то, что вы были светом в событии, над которым нависло тёмное облако» — написал американский экс-фигурист Адам Риппон.

«В ЛЮБОЙ реальности Каори Сакамото доминировала бы в женском фигурном катании, но она не употребляет допинг и не из России, так что и Валиева, и Щербакова (и их врач) с комфортом выигрывают у неё.

Каори, Вакаба и Ён Ю — настоящая тройка лучших на этом мероприятии. Отвратительно видеть, что система продолжает вознаграждать команды, которые допингуют своих фигуристов и любым способом обманывают свой путь к вершине», — написала спортивный блогер Фран.

«Вакаба и Каори для меня, без сомнения, КОРОЛЕВЫ короткой программы. Такое мощное, мягкое, взрослое и ЧИСТОЕ катание заставило моё сердце улыбнуться. Поздравляем с этими потрясающими выступлениями», — написала финская экс-фигуристка Киира Корпи.

«Это было абсолютно роскошное катание от Каори Сакамото. Вот о чём этот спорт на самом деле.

Официальные лица Японии должны оспорить эти результаты, но, вероятно, не будут», — написал член Гильдии сценаристов США Джозеф Эрбентраут.

«Позвольте мне понять это правильно. Если завтра Каори останется в тройке лучших, она технически выиграет ДВЕ олимпийские медали в Пекине, но не получит НИ ОДНОЙ церемонии награждения, потому что её наказывают за поведение ОКР? И это правильный поступок?» — негодовала канадская экс-фигуристка Меган Дюамель.

Валиева выдержала прессинг и отлично выступила на ОИ. Но судьи больше не щадят фигуристку Валиева выдержала прессинг и отлично выступила на ОИ. Но судьи больше не щадят фигуристку

«Камила не должна быть на олимпийском льду»

Победа Валиевой в короткой программе открыла ворота в ад. Иностранные эксперты, не стесняясь, осуждают 15-летнюю девочку (вина которой, между прочим, ещё не доказана), за сам факт выступления на Олимпиаде. За рубежом по косточкам разбирают ошибки Камилы и называют её триумф ни много ни мало позором фигурного катания.

«То, как сегодня активно наказывали чистых спортсменов не только тем, что им приходилось соревноваться с кем-то, кто принимал допинг, но и тем, что судьи вознаграждали только спортсменов ОКР и преступно подчёркивали всех остальных…

Искренне думала, что нет ничего хуже, чем возмущение, которое я испытала в 2014 году из-за Юны и Аделины, но его удалось превзойти. Теперь, вместо того чтобы ограбить одного фигуриста, буквально всех отодвинули в сторону, чтобы приспособить мошенников.

Я никогда не забуду, как они растоптали все девчачьи мечты только для того, чтобы вместо них пустить на подиум мошенников. Вот что такое непоправимый вред», — написала спортивный блогер Фран.

«Таким образом, две ошибки против отсутствия серьёзных помарок + допинг = преимущество в 10 очков. Понятно. В фигурном катании всё логично», — написала Дюамель.

Тревожный звоночек. Валиева не может преодолеть волнение перед стартом соревнований? Тревожный звоночек. Валиева не может преодолеть волнение перед стартом соревнований?

«А Сакамото? Как вы можете игнорировать эту силу, когда она двойной аксель исполняет так же впечатляюще, как квад? Японские фигуристы так недооценены. Русские так переоценены. Кто-нибудь заметил, что шаги Валиевой не покрывали лёд? Думаю, я просто пойду и сыграю на пианино. Почему я трачу своё время?» — написала канадская журналистка Беверли Смит.

«Камила Валиева с серьёзной ошибкой на тройном акселе, неаккуратно большим шагом и шатким выступлением в целом. Слёзы в конце, слёзы, когда она покидала лёд. Всё равно выходит на первое место. Конечно, она не должна быть в этом конкурсе.

В короткой программе у женщин Камила Валиева заняла 1-е место, а Мэрайя Белл — 11-е. Бэлл говорила о чистом спорте, честности и тестировании на допинг, уходя с высоко поднятой головой. Валиева прошла, опустив голову, отказываясь говорить. Так кто же настоящий победитель?» — написала американская журналистка Кристин Бреннан.

«Это кажется таким реальным сейчас. Она не должна быть на олимпийском льду. Пощёчина чистым спортсменам в каждом виде спорта, но и каждой женщине, с которой она соревнуется сегодня.

Это затмевает моменты спортсменов, которые заслуживают того, чтобы соревноваться здесь, и я так злюсь, видя это», — написала Вагнер.

«Слабое выступление Камилы Валиевой, которая на своём тройном акселе сильно отклонилась от оси и на своём пути коснулась льда. Но после двух других прыжков она вышла в лидеры с результатом 82,16», — констатировал Том Шад.

«Позор. И почему кто-то должен смотреть ещё хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?» – написал английский телеведущий Пирс Морган.

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«Как Трусова оказалась впереди Вакабы?»

Меньше досталось Александре Трусовой, которая с падением с тройного акселя оказалась на четвёртом месте.

«CAS, конечно же, не разобрался с беспорядком на сегодняшнем женском турнире в Пекине. Не могу поверить, что Вакаба Хигути отстала от Трусовой на один балл. Хигути получает более низкие баллы, чем в командных соревнованиях с прекрасным тройным акселем. Говорит, что довольна, но не рада, что она ниже, чем в команднике», — написала Беверли Смит.

«Помните обучающее видео для судей ISU, которым я поделилась несколько недель назад? Судейское обучающее видео, обучающее судей, что компоненты Трусовой должны быть в пределах 3-5 баллов. И это я говорю как большой поклонник Трусовой. ОГРОМНЫЙ», — написала Дюамель.

«Готовимся к очередному прокату с ошибкой, который опередит чистый прокат с тройным акселем», — написал Эрбентраут.

«Как Трусова оказалась впереди Вакабы?» — негодовал американский блогер Джонатан Байер.

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