Войнов спасал ворота, сборная России праздновала выход в полуфинал. Фото победы над Данией

В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.



На 14-й минуте Вадим Шипачёв резким броском с острого угла открыл счёт в матче. На старте второго периода Франс Нильсен, забросивший в большинстве, восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу россиян в матче.



Сборная России стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Ранее Словакия в серии буллитов обыграла команду США.

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал победу национальной команды в матче с командой Дании (3:1).



«Нормальный матч, выиграли. Были моменты, когда нам надо было забивать, тогда не так нервно провели бы концовку. Хорошо, когда получается забивать. Мы вышли вперёд, это придало нам уверенности. Дальше были моменты, но мы их не забили и подарили шанс сопернику. Гусь сказал, что я должен был стоять на дальней штанге. А там уже чик-пык, рикошет – непонятно получилось. Будем считать, что мы заранее с ним договорились. Команда Дании хорошо играет в защите, они и под шайбу ложились, много заблокировали бросков. Хорошая команда, все составы подравниваются. Я доволен – мы выиграли, идём дальше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча Россия — Дания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.