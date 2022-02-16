Вадим Шипачёв прокомментировал победу сборной России над Данией на Олимпиаде

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал победу национальной команды в матче с командой Дании (3:1) в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Нормальный матч, выиграли. Были моменты, когда нам надо было забивать, тогда не так нервно провели бы концовку. Хорошо, когда получается забивать. Мы вышли вперёд, это придало нам уверенности. Дальше были моменты, но мы их не забили и подарили шанс сопернику.



Гусь сказал, что я должен был стоять на дальней штанге. А там уже чик-пык, рикошет – непонятно получилось. Будем считать, что мы заранее с ним договорились.



Команда Дании хорошо играет в защите, они и под шайбу ложились, много заблокировали бросков. Хорошая команда, все составы подравниваются. Я доволен – мы выиграли, идём дальше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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