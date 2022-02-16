Вострикова и Просвирнова не смогли выйти в финал на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли преодолеть рубеж полуфиналов в шорт-треке на дистанции 1500 м на проходящих в китайском Пекине зимних Олимпийских играх.

Ещё одна росийская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале, состоявшемся ранее.

Финальный забег начнётся в 16:11 мск.

В соревновании принимают участие 36 спортсменок, представляющие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира – 2021/2022.

Олимпийской чемпионкой Пхёнчхана-2018 является корейская конькобежка Чхой Мин Чон, ей же принадлежит мировой рекорд на этой дистанции.

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