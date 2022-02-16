Губерниев иронично высказался о возможности перехода Большунова в биатлон
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о вопросах журналистов, касающихся перехода лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова в другие виды спорта, в частности, биатлон.
«Коллеги, перестаньте задавать вопросы про переход Большунова из лыж в биатлон! Саша перейдёт в хоккей, сразу в «Вашингтон Кэпиталз» в одну тройку с Овечкиным! Спрашивайте теперь про хоккей! Ой, последняя информация, в фигурное катание перейдёт, с Валиевой встанет в пару! Парное катание или танцы? Что думаете, друзья?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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