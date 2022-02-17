Трусова не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждении Олимпийских игр

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, не стала аплодировать своей партнёрше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Игр в Пекине (Китай).
До этого Александра расплакалась и эмоционально отреагировала не серебро в соревнованиях одиночниц. Трусова первой в истории Игр приземлила пять четверных прыжков, но не сумела выиграть у своей соотечественницы Щербаковой по сумме баллов за две программы.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 17 февраля 2022
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