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Трусова не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждении Олимпийских игр

Трусова не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждении Олимпийских игр
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Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпиаде-2022, не стала аплодировать своей партнёрше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Игр в Пекине (Китай).

До этого Александра расплакалась и эмоционально отреагировала не серебро в соревнованиях одиночниц. Трусова первой в истории Игр приземлила пять четверных прыжков, но не сумела выиграть у своей соотечественницы Щербаковой по сумме баллов за две программы.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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