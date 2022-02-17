Ирина Винер-Усманова дала совет Камиле Валиевой после четвёртого места на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова дала совет российской фигуристке Камиле Валиевой, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Совет? У неё всё впереди. Было бы хуже, если бы ты сейчас выиграла, а затем мы проиграли бы суд. Затем сказали бы, что медаль давать не надо — это был бы ужас. Может, она бросила бы всё это дело. Она же маленькая: ей всего 15 лет, через четыре года будет 19. У ней впереди — ЧМ, ЧЕ и многократные Кубки мира. Она сейчас должна встать и доказать как Дина Аверина: на следующем ЧМ после Олимпиады она выиграла все золотые медали по всем упражнениям», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.