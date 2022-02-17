Ирина Винер-Усманова дала совет Камиле Валиевой после четвёртого места на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова дала совет российской фигуристке Камиле Валиевой, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Совет? У неё всё впереди. Было бы хуже, если бы ты сейчас выиграла, а затем мы проиграли бы суд. Затем сказали бы, что медаль давать не надо — это был бы ужас. Может, она бросила бы всё это дело. Она же маленькая: ей всего 15 лет, через четыре года будет 19. У ней впереди — ЧМ, ЧЕ и многократные Кубки мира. Она сейчас должна встать и доказать как Дина Аверина: на следующем ЧМ после Олимпиады она выиграла все золотые медали по всем упражнениям», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 17 февраля 2022
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
18:19
-
18:19
-
18:18
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:07
-
18:04
-
18:01
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:49
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:29
-
17:28