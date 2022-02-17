Липницкая поддержала Трусову после серебра Олимпийских игр в Пекине
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала «сториз» в поддержку Александры Трусовой, которая стала второй в соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине (Китай).
«Сториз» доступна в течение 24 часов в «инстаграме» Юлии Липницкой.
«Легенда. Самая живая и настоящая», — написала Липницкая у себя в «сториз» «Инстаграма».
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, прыгнувшая пять четверных прыжков в произвольной программе, третьей стала японка Каори Сакамото.
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