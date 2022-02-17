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Липницкая поддержала Трусову после серебра Олимпийских игр в Пекине

Липницкая поддержала Трусову после серебра Олимпийских игр в Пекине
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала «сториз» в поддержку Александры Трусовой, которая стала второй в соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине (Китай).

«Сториз» доступна в течение 24 часов в «инстаграме» Юлии Липницкой.

«Легенда. Самая живая и настоящая», — написала Липницкая у себя в «сториз» «Инстаграма».

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, прыгнувшая пять четверных прыжков в произвольной программе, третьей стала японка Каори Сакамото.

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