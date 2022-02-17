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Анна Щербакова: волнение было под контролем и мне не помешало

Анна Щербакова: волнение было под контролем и мне не помешало
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что волновалась перед выступлением в произвольной программе на Играх-2022 в Пекине.

Щербакова, исполнившая два четверных флипа, по сумме двух программ на 4 балла опередила Александру Трусову, приземлившую пять четверных прыжков в произвольной программе. Отметим, что после короткой программы Трусова уступала Щербаковой около 6 баллов.

«Мандраж перед стартом в произвольной программе был больше чем перед короткой программой, потому что более сложные элементы. Я чувствовала, что готова к этим соревнованиям, возможно, потому, что это мой третий сезон на взрослом уровне. С каждым соревнованием я приобретала новый опыт. Волнение было под контролем, и оно мне не помешало. Я очень счастлива», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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