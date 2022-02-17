«Пока хочу поверить, что это не сон». Анна Щербакова — о дальнейшей карьере

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что не готова ответить на вопрос, останется ли на следующий четырёхлетний цикл, до Олимпиады-2026.

«Я ещё не могу осознать, что было сегодня. Не знаю, что будет завтра, как закончится сезон. Не могу говорить заранее, что будет в 2026-м. Есть желание кататься, не представляю, как смогу жить без фигурного катания. Но осознать происходящее сейчас важнее. Я добилась результата, который считается вершиной в спорте. Надо это осознать, дальше буду отталкиваться от своих возможностей и желания.

До сих пор есть ощущение, что мне нужно несколько часов посидеть в тишине в пустой комнате, чтобы пришло осознание. Пока в прострации. После проката мысли были только о прокате. В течение полугода думаешь об ОИ, готовишься к этому моменту. Надо осознать, что ты сделал то, к чему готовился так долго. Пока хочу поверить, что это не сон», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.