Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Пока хочу поверить, что это не сон». Анна Щербакова — о дальнейшей карьере

«Пока хочу поверить, что это не сон». Анна Щербакова — о дальнейшей карьере
Комментарии

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что не готова ответить на вопрос, останется ли на следующий четырёхлетний цикл, до Олимпиады-2026.

«Я ещё не могу осознать, что было сегодня. Не знаю, что будет завтра, как закончится сезон. Не могу говорить заранее, что будет в 2026-м. Есть желание кататься, не представляю, как смогу жить без фигурного катания. Но осознать происходящее сейчас важнее. Я добилась результата, который считается вершиной в спорте. Надо это осознать, дальше буду отталкиваться от своих возможностей и желания.

До сих пор есть ощущение, что мне нужно несколько часов посидеть в тишине в пустой комнате, чтобы пришло осознание. Пока в прострации. После проката мысли были только о прокате. В течение полугода думаешь об ОИ, готовишься к этому моменту. Надо осознать, что ты сделал то, к чему готовился так долго. Пока хочу поверить, что это не сон», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Щербакова героически выиграла золото Олимпиады! А Валиева сломалась под давлением Щербакова героически выиграла золото Олимпиады! А Валиева сломалась под давлением
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022