Историческая произвольная программа Трусовой с пятью квадами на Олимпийских играх. Видео

Сегодня, 17 февраля, в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) завершились соревнования фигуристок. Российская фигуристка Александра Трусова, шедшая четвёртой после короткой программы, провела историческое выступление в произвольной программе, впервые в истории женского фигурного катания на Олимпиадах приземлив все пять заявленных четверных прыжков. Этот прокат позволил Александре завоевать серебряную медаль Игр в Пекине (251,73 балла).
Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics».
Таким образом, по итогам всех выступлений российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла. Камила Валиева заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Всё о триумфе российских фигуристок на Олимпиаде в телеграм-канале «Ход коньком»! Начинай читать.
- 17 февраля 2022
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:51
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29