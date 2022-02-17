Историческая произвольная программа Трусовой с пятью квадами на Олимпийских играх. Видео

Сегодня, 17 февраля, в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) завершились соревнования фигуристок. Российская фигуристка Александра Трусова, шедшая четвёртой после короткой программы, провела историческое выступление в произвольной программе, впервые в истории женского фигурного катания на Олимпиадах приземлив все пять заявленных четверных прыжков. Этот прокат позволил Александре завоевать серебряную медаль Игр в Пекине (251,73 балла).

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics».

Таким образом, по итогам всех выступлений российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла. Камила Валиева заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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