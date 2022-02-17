Маринин: хорошо, что Трусова дала выход эмоциям — пройдёт время, и всё уляжется

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин высказался об эмоциональной реакции Александры Трусовой на серебро Олимпийских игр.
Трусова в произвольной программе приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух выступлений уступила 4 балла Анне Щербаковой. Узнав об этом, Александра разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание.
«Слова Трусовой — нормальная женская реакция на то напряжение, которое переживали все девочки. В доковидные времена можно было хотя бы выйти в город, как-то отвлечься. А здесь люди находятся на закрытой территории, общение сокращено до минимума, вечные тесты, ожидание. Люди постоянно находятся в стрессовом состоянии и ждут своего часа. Тем более для девочек это первые Олимпийские игры.
Хорошо, что Трусова дала выход эмоциям. Не знаю, как она действительно считает, но я бы не относился к этому серьёзно. Пройдёт время, всё уляжется и встанет на свои места. Может быть, это выглядит некрасиво, но не надо забывать, что они дети. Если в парном катании фигуристы могут поговорить с партнёром, то одиночное катание — спорт эгоистов. У них минимальное общение — каждый варится в своих мыслях», — сказал Маринин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 17 февраля 2022
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:51
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29