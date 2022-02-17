Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Маринин: хорошо, что Трусова дала выход эмоциям — пройдёт время, и всё уляжется

Маринин: хорошо, что Трусова дала выход эмоциям — пройдёт время, и всё уляжется
Комментарии

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин высказался об эмоциональной реакции Александры Трусовой на серебро Олимпийских игр.

Трусова в произвольной программе приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух выступлений уступила 4 балла Анне Щербаковой. Узнав об этом, Александра разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание.

«Слова Трусовой — нормальная женская реакция на то напряжение, которое переживали все девочки. В доковидные времена можно было хотя бы выйти в город, как-то отвлечься. А здесь люди находятся на закрытой территории, общение сокращено до минимума, вечные тесты, ожидание. Люди постоянно находятся в стрессовом состоянии и ждут своего часа. Тем более для девочек это первые Олимпийские игры.

Хорошо, что Трусова дала выход эмоциям. Не знаю, как она действительно считает, но я бы не относился к этому серьёзно. Пройдёт время, всё уляжется и встанет на свои места. Может быть, это выглядит некрасиво, но не надо забывать, что они дети. Если в парном катании фигуристы могут поговорить с партнёром, то одиночное катание — спорт эгоистов. У них минимальное общение — каждый варится в своих мыслях», — сказал Маринин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова сотворила историю, но проиграла «Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова сотворила историю, но проиграла
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022