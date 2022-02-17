Маринин: хорошо, что Трусова дала выход эмоциям — пройдёт время, и всё уляжется

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин высказался об эмоциональной реакции Александры Трусовой на серебро Олимпийских игр.

Трусова в произвольной программе приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух выступлений уступила 4 балла Анне Щербаковой. Узнав об этом, Александра разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание.



«Слова Трусовой — нормальная женская реакция на то напряжение, которое переживали все девочки. В доковидные времена можно было хотя бы выйти в город, как-то отвлечься. А здесь люди находятся на закрытой территории, общение сокращено до минимума, вечные тесты, ожидание. Люди постоянно находятся в стрессовом состоянии и ждут своего часа. Тем более для девочек это первые Олимпийские игры.



Хорошо, что Трусова дала выход эмоциям. Не знаю, как она действительно считает, но я бы не относился к этому серьёзно. Пройдёт время, всё уляжется и встанет на свои места. Может быть, это выглядит некрасиво, но не надо забывать, что они дети. Если в парном катании фигуристы могут поговорить с партнёром, то одиночное катание — спорт эгоистов. У них минимальное общение — каждый варится в своих мыслях», — сказал Маринин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.