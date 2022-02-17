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Изумительный прокат Щербаковой, который принёс ей золото Олимпийских игр — 2022. Видео

Изумительный прокат Щербаковой, который принёс ей золото Олимпийских игр — 2022. Видео
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Сегодня, 17 февраля, в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) завершились соревнования фигуристок. Россиянка Анна Щербакова, которая была второй после короткой программы, провела чистейшее и артистичное выступление в произвольной программе, исполнив все заявленные элементы и не допустив ошибок. Этот прокат позволил Щербаковой набрать в сумме 255,95 балла и стать олимпийской чемпионкой Пекина.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics».

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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