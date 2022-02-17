Анна Щербакова поблагодарила Китай за то, что зимняя Олимпиада — 2022 состоялась
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поблагодарила Китай и местных болельщиков за то, что, несмотря на пандемию коронавируса, Игры-2022 состоялись.
«Хочется сказать спасибо китайским болельщикам. Была очень приятно удивлена, даже не представляла, что они так интересуются фигурным катанием. В первые же дни у меня было невероятное количество подписчиков. Все писали, желали удачи. Спасибо болельщикам и организаторам, что Олимпийские игры состоялись. Спортсменам было тяжело, когда в течение года отменялись международные старты. Главное, что главный турнир четырёхлетия смогли провести, за это хочется сказать спасибо», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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