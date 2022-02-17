Судьи из Нидерландов и Азербайджана оценили компоненты ПП Трусовой с 10-балльной разницей

Арбитры произвольной программы у фигуристок на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Эрнестин Баккер из Нидерландов и Юрий Клюшников из Азербайджана оценили компоненты выступления россиянки Александры Трусовой с разницей в 10 баллов.
Баккер поставила россиянку на 10-е место, отдав ей лишь 66 баллов, в том время как Клюшников выставил Трусовой 76 баллов за компоненты, что является самым высоким показателем в оценках Александры среди всех арбитров.
Отметим, что российская судья Елена Фомина оценила компоненты произвольной программы Трусовой в 73,20 балла. Средний балл за компоненты у Трусовой составил 70,97.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, она уступила своей соотечественнице 4,22 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото.
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