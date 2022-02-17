Спортивный психолог объяснил слова Трусовой про «Никогда в жизни не выйду на лёд!»

Спортивный психолог Виктория Борзенкова объяснила поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая впервые приземлила в произвольной программе пять четверных прыжков, но стала лишь серебряным призёром зимних Олимпийских игр – 2022.

«Смотрела прокаты наших девочек. Считаю, что все они уникальны! Проявили верх мужества и с достоинством защищали честь страны, несмотря на искусственно созданную, абсолютно нездоровую психологическую обстановку!



Вполне понятна реакция Александры Трусовой после серебра, которая единственная в мире собрала в программе пять четверных прыжков, показала свой максимум технической и психологической готовности! Её второе место для неё очень досадно и обидно! Реакция Трусовой на результат является психологической нормой здорового человека, углом отреагирования на стресс, когда ожидания не совпадают с полученными результатами. Эмоция не поддаётся рациональному объяснению. В этот момент бесполезно что-либо говорить спортсмену, вряд ли он услышит. Нужно дать время для «проживания».



Для профессиональных спортсменов проигрыш на Олимпийских играх по степени значимости равносилен тяжёлой утрате. На своих курсах «Психология спортивных побед» один из модулей я посвятила как раз психологии проживания неудачи в спорте — как с этим работать, как преодолевать и двигаться дальше. Первые две стадии проживания: шок/оцепенение и стадия отрицания. В этом состоянии спортсмен может говорить что-то, не отдавая отчёт словам и действиям, так как захвачен эмоциями. Не следует всё сказанное принимать в расчёт. Правильнее вернуться к разговору позже — когда утихнут эмоции.



Олимпиада — это часто неожиданный исход! Здесь всё непредсказуемо — борьба идёт на пределе человеческих возможностей! Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен говорил «в борьбе равных — побеждает психология». Не бывает на Олимпиаде слабых спортсменов: технически, тактически, физически — все прекрасно подготовлены! Это психология в чистом виде.



Выражаю искренние поздравления с победой и олимпийским золотом Анне Щербаковой! Её катание — великолепный пример волевого спортсмена и психологической устойчивости. Александра Трусова тоже прекрасно выступила, не дрогнула и смогла показать сложнейший контент в произвольной программе, вписав своё имя в историю фигурного катания!

Если говорить объективно: спортсмен собирает в программе пять четверных и занимает второе место — очень обидно! Но судят по итогу двух программ и, к сожалению, из-за допущенной ошибки в короткой программе общий балл не дал возможности завоевать золото!» — сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.