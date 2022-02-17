Косторная: я не смогла пройти этот путь от и до, а Щербакова смогла. Она вытерпела всё

Российская фигуристка Алёна Косторная поздравила Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«В прошлом году, когда я заболела ковидом и не попала на ЧР, главный старт в году спортсмена, так как это некий отбор в дальнейшую соревновательную жизнь, я чётко определила для себя спортсменку, за которую буду болеть. Мы давно общаемся, дружим, мне она может доверить множество тайн и секретов, вместе мы проходили многие тяжёлые моменты, успокаивали друг друга и подбадривали, очень часто наши фамилии звучали из уст тренеров и не в самом лучшем ключе (но это только для нашего блага). Наш спорт очень трудный и тяжёлый. Как морально, так и физически.

К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь от и до, но, надеюсь, ещё смогу. А вот Анна Щербакова смогла, она вытерпела всё, её путь был намного труднее, и она смогла. Я горжусь тобой, и кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки. Также поздравляю Александру Трусову и Камилу Валиеву с достойными результатами», — написала Косторная у себя в «инстаграме».

Пост доступен в официальном «инстаграме» Алёны Косторной.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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