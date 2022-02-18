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Ильиных — о победе Щербаковой: сильнейший характер не оставляет равнодушным

Ильиных — о победе Щербаковой: сильнейший характер не оставляет равнодушным
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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Сочи-2014 в танцах на льду Елена Ильиных поздравила Анну Щербакову с золотой медалью личного турнира зимних Игр в Пекине.

«Ещё раз хочу отдельным постом поздравить сильнейшую фигуристку планеты, олимпийскую чемпионку Анечку Щербакову. Два чистейших проката по праву и без сомнений — это золото. Сильнейший характер не оставляет равнодушным. А внутренняя интеллигентность и красота влюбляет без условий!

Анечка, поздравляю с самой значимой победой! Пусть это золото принесёт тебе и твоим родителям много счастья. Ты и правда золотая девочка!» — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

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