Екатерина Боброва поздравила Щербакову и Трусову и поддержала Валиеву

Росийская фигуристка Екатерина Боброва разместила в своём «инстаграме» поздравление Анне Щербаковой, а также Александре Трусовой. Отдельно она обратилась к Камиле Валиевой со словами поддержки.

«Анечка Щербакова Олимпийская Чемпионка!



Очень долго собиралась писать этот пост. Стирала, переписывала… вытирала экран телефона от капающих на него слёз… Очень тяжело и в тоже время очень радостно. В первую очередь я от всей души поздравляю нашу железную леди Анну Щербакову! В очередной раз Анечка доказала, что она несгибаема! Она выходит на лёд и потрясающе катается: обе программы без единой помарки! Вопреки всем! Вопреки всему! Ты – Олимпийская Чемпионка!!!

Поздравляю с серебряной медалью Сашу Трусову! То, что ты сегодня сделала, — просто невероятно! После контрольных прокатов, когда ты первый раз приземлила Пять четверных, я мечтала, чтобы у тебя это получилось ещё раз! И у тебя получилось! На Олимпийских играх!!! Браво!

Камилочка… Я прекрасно понимаю, что никакие слова не помогут унять эту боль. Просто хочу, чтобы ты знала: у тебя есть то, что никто и никогда не сможет у тебя отнять! Безграничную любовь зрителей по всему миру! Твоё катание на льду — это спорт, граничащий с искусством! И ты уже вписала своё имя золотыми буквами в историю фигурного катания! Я хочу загадать желание: пусть мы все увидим твои слёзы! Слёзы счастья на верхней ступени пьедестала, когда в твою честь будет играть гимн России!



Все наши девочки бесподобны!



У меня всё», — написала Боброва в комментарии к фото счастливых медалисток.

Напомним, Анна Щербакова 17 февраля стала олимпийской чемпионкой после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. В идеально откатанной программе она исполнила четверной флип-тройной тулуп, а следом ещё и сольный четверной флип. Судьи поставили ей 175,13 балла в произвольной и 255,95 по сумме. Второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото. Валиева остановилась в шаге от пьедестала.