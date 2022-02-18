Валиева прилетит в Москву из Пекина 18 февраля

Российская фигуристка Камила Валиева вылетит в Москву из Пекина 18 февраля.

Самолет с Валиевой на борту должен прилететь в Москву в районе 14:50 по московскому времени, передаёт ТАСС.

В четверг, 17 февраля Валиева заняла четвёртое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде, набрав 224,09 балла.

Олимпийское золото выиграла россиянка Анна Щербакова, она набрала 255,95 балла. Второе место у нашей соотечественницы Александры Трусовой, у неё было 251,73 балла. Бронзовым призером стала представительница Японии Каори Сакамото с 233,13 балла.

Камиле Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

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