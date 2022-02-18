Российский фристайлист Сергей Ридзик вышел в полуфинал в ски-кроссе на Олимпиаде-2022

Российский фристайлист Сергей Ридзик вышел в полуфинал в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Он показал первый результат в своём заезде в четвертьфинале. Игорь Омелин занял четвёртое, последнее место в своём четвертьфинале и не прошёл дальше.
Ранее Кирилл Сысоев выбыл из борьбы в 1/8 финала, он участвовал в заезде с Ридзиком и занял четвёртое, последнее место.
Медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 18 февраля 2022
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