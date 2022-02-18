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Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022

Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Национальная команда завоевала серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а также в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).

«Не справились мужики со стрельбой. Чтобы быть в медалях, надо стрелять.

Четыре награды — больше, чем я рассчитывал. Я ждал три, но при золоте. В эстафете девушки прыгнули выше головы. Латыпов взял бронзу, но, конечно, могли выступить увереннее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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