Тарасова и Морозов обновили личный рекорд в короткой программе на ОИ
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В эти минуты в Пекине (Китай) на Олимпийских играх проходят соревнования по фигурному катанию среди спортивных пар. Россияне набрали 84,25 балла, установив личный рекорд.
Лидируют китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они побили свой же мировой рекорд, набрав 84,41 балла. Второе место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их результат составил 82,76 балла.
Завершают короткую программу россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Напомним, Мишина и Галлямов уже стали олимпийскими чемпионами в командном первенстве, которое проходило в Пекине.
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