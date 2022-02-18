Репилов — о жизни на ОИ: в каждом отряде был свой англоговорящий китаец, который всё решал

Трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, российский саночник Роман Репилов оценил организацию Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Первые четыре дня в Пекине мы акклиматизировались, ходили тренироваться в тренажёрный зал, наматывали километры на велотренажёре и гуляли по деревне.

Кстати, она очень круто сделана. Планировка тематическая, разные локации есть. Вообще, атмосфера в Китае гораздо круче, чем в Корее. В Корее — это просто жилой квартал, в котором в центре поставили шатёр с едой, и всё. Многоэтажки стоят, и ты в них живёшь, выходишь только поесть. Практически ничего не было.

Это моя вторая Олимпиада, и она вообще другая. Естественно, первое, что бросается в глаза — это ковидные ограничения. Надо постоянно ходить в маске, обрабатывать руки, переживать дезинфекцию помещений, набирать еду в перчатках и сидеть через стекло друг от друга. Конечно, мы уже привыкли, поскольку год живём по этим правилам. Нас ничем не удивить.

От организации этой Олимпиады у меня только положительные эмоции. Да, были нюансы в плане перемещений и наших отъездов с трассы, но это потому, что китайцы — очень системные товарищи. Если есть маршрут, то там чёткие остановки, чёткое время отъезда и выезда, и они вообще от него не отходят. Во всех остальных случаях можно обратиться к волонтёрам. Была настроена очень серьёзная система, все и всем помогали. В этом плане к ним вообще претензий нет, наоборот, только похвала. Ещё в каждом отряде, грубо говоря, был свой англоговорящий китаец, который всё решал. В любом случае там был Wi-Fi, я настроил переводчик, и мы свободно общались», — написал Репилов в дневнике российского олимпийца специально для «Чемпионата».

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