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Российский саночник Репилов объяснил, из-за чего пропустил церемонию открытия Олимпиады

Российский саночник Репилов объяснил, из-за чего пропустил церемонию открытия Олимпиады
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Трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, российский саночник Роман Репилов рассказал, почему пропустил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Сегодня я хотел поехать на открытие. Церемония проходила относительно недалеко, два часа на машине. Просто так получилось, что выезд был за пять часов до начала, и, соответственно, там надо было находиться ещё три часа, стоять, ждать своей очереди. Из-за этого я не поехал. Я буду стоять — у меня спина отечёт, а на следующий день гонка. Поэтому я решил, что нет. Очень хотелось, но не получилось, не фартануло», — написал Репилов в дневнике российского олимпийца 4 февраля специально для «Чемпионата».

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