Первая фигуристка, выступившая в хиджабе, оценила пост Анны Щербаковой с помощью эмодзи

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари, которая стала известна тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе, отреагировала на пост россиянки Анны Щербаковой.

Анна, ставшая чемпионкой зимней Олимпиады в Пекине (Китай), опубликовала пост о церемонии награждения. Лари в комментарии разместила эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Анны Щербаковой

Серебряным призёром Олимпиады стала россиянка Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвёртое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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