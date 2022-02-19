Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!

Александр Жулин, тренер серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал положительную реакцию в России на его открытое письмо к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.
«Спасибо всем большое за поддержку! Всё-таки россияне потрясающие люди… Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» — написал Жулин в своём «инстаграме».
Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение тренерского штаба Этери Тутберидзе к Камиле Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх в Пекине.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 19 февраля 2022
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
09:51
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
09:00
-
08:58
-
08:40
-
08:29
-
08:27
-
08:18
-
08:04
-
08:00Вероника Степанова обратилась к хейтерам Эксклюзив
-
08:00
-
07:55
-
07:33
-
07:27
-
07:18
-
07:05
-
06:54
-
06:29
-
06:13
-
06:07
-
06:05
-
06:00
-
05:30
-
05:00