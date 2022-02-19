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Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!

Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!
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Александр Жулин, тренер серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал положительную реакцию в России на его открытое письмо к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

«Спасибо всем большое за поддержку! Всё-таки россияне потрясающие люди… Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» — написал Жулин в своём «инстаграме».

Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение тренерского штаба Этери Тутберидзе к Камиле Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх в Пекине.

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