Эйлин Гу опубликовала фото с тремя олимпийскими медалями

Китайская фристайлистка Эйлин Гу опубликовала в своём «инстаграме» фото с тремя олимпийскими медалями.
«Смотри, мама, я действительно это сделала», — написала Эйлин Гу в комментарии к фотографии.
Эйлин Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.
Напомним, 8 февраля 18-летняя Эйлин Гу стала самым молодым золотым призёром в лыжном фристайле, выиграв соревнования по биг-эйру. 15 февраля она завоевала серебряную медаль в слоупстайле. 18 февраля Гу завоевала золото в хафпайпе.
Эйлин Гу родилась в США, выступает за Китай с июня 2019 года. Она является двукратной чемпионкой мира 2021 года.
Зимняя Олимпиада в Пекине заканчивается сегодня, 20 февраля.
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