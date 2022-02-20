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«Жалко медальки нет». Тихонов — об итогах женского марафона для россиянок на Олимпиаде

«Жалко медальки нет». Тихонов — об итогах женского марафона для россиянок на Олимпиаде
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился впечатлениями от выступления россиянок на женском лыжном марафоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Грустно, что у Сориной не получилось. Жалко медальки нет, а так хотелось!», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Татьяна Сорина завершила марафон на дистанции 30 км свободным стилем на пятом месте.

Победителем соревнования стала норвежка Терезе Йохауг. Серебро у американки Джессики Диггинс. Бронза досталась финке Кертту Нисканен.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
Масс-старт. 30 км свободным стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.35,4.
5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2…
9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1…
17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

Российская лыжница Наталья Непряева снялась по ходу гонки.

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