Анастасия Таталина: из-за отёка на пол-лица закрылся глаз — я им ничего не видела

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала, как выступала на зимних Олимпийских играх, завершившихся в Пекине 20 февраля, с травмой.

«Для меня Олимпиада началась с того, что за два дня до квалификации в биг-эйре я упала на тренировке и получила травму. Из-за отёка на пол-лица закрылся глаз – я им ничего не видела. Выступать в таком состоянии было очень опасно: наш вид спорта и так очень травматичный, а когда у тебя не видит один глаз, риск возрастает в разы.

Ко мне подходили соперницы и тренеры из других стран и говорили, что на моём месте не продолжали бы выступление.

Но я понимала всю ответственность, которая на мне лежит, – я приехала на Олимпиаду представлять свою страну, поэтому у меня даже не было мыслей сняться. Продолжила тренировку, а потом вышла и на квалификацию. Правда, пришлось разработать «персональный стиль»: красный тейп вокруг глаза (без него он вообще не открывался), а сверху солнцезащитные очки.

Сейчас, возможно, я понимаю, что это было чересчур рискованно, но тогда… Тогда была только уверенность в себе. И даже с одним глазом я квалифицировалась в финальную часть! Я сделала всё, что смогла на тот момент, но в итоге заняла 10-е место», — рассказала Таталина «Чемпионату».