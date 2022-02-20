Таталина — об уникальном трюке на ОИ: я его выполнила — эмоции были непередаваемые!

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала, как исполнила уникальный трюк во время выступления на зимних Олимпийских играх, завершившихся в Пекине 20 февраля.

«На третьем трамплине я исполнила Double Cork 1440 – трюк, который никто из девочек в слоупстайле вообще не делал, а уж тем более на Олимпийских играх. Я тогда первый раз в жизни приземлила его на снег: к сожалению, у нас получилась рваная подготовка – она была сорвана по разным причинам. Могу лишь сказать, что свою программу, «даблы», я прыгала в ноябре.

Представьте, если бы фигуристы или хоккеисты не выходили на лёд два месяца, а потом пытались бы бороться за медаль на Олимпиаде. И были бы при этом на две головы выше!

К сожалению, в России есть проблемы с парками – у нас нет трасс мирового уровня, где можно было бы выполнять свою программу и полноценно тренироваться. Системы подготовки в принципе нет. Поэтому снежная подготовка в составе сборной команды России проходит за границей. Вся остальная подготовка у меня проходит в Москве под руководством специалистов из моего центра индивидуальной подготовки спортсменов. По программе, которая подтверждает качественную и эффективную подготовку на земле, которую в дальнейшем необходимо перенести на снег.

Решение всё же исполнить трюк было принято перед третьей попыткой совместно с тренерским штабом. И я его выполнила – эмоции были непередаваемые! На Олимпиаде, во время финальной попытки, ты делаешь совершенно новый трюк для всего мира, для самой себя. Когда я подъехала в финишную зону, там стояла Матильда Гремо, которая заняла в итоге первое место. Я увидела на её лице шок и непонимание – она даже переспросила меня, действительно ли я сделала этот трюк. Мне было очень приятно.

Её реакция (Гремо. – Прим. «Чемпионата») показала, что мой проезд был на медаль, но потом я увидела свои баллы. Шок.

В моих дисциплинах нет жёстких критериев оценивания: судьи ставят оценки по общему впечатлению от проезда спортсменов, и в этом – основная боль. Когда ты не согласен с баллами за свой проезд, жалобу или протест, к сожалению, подать никак нельзя. Ничего не изменится – и это самое печальное. Можно, конечно, подойти к судьям, тебе объяснят, за что оценка снижена, но это ни на что не повлияет. Тренерский штаб и федерация обратились к FIS, чтобы им разъяснили все детали оценивания, но ответа пока не поступило», — рассказала Таталина «Чемпионату».