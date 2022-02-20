Анастасия Таталина: в спорте на первом месте — психологическая подготовка и устойчивость

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала о важности психологической подготовки в спорте высоких достижений на опыте участия в зимних Олимпийских играх и просмотра телетрансляций.

«Приехав домой и смотря Олимпиаду по телевизору, не находясь внутри событий, в очередной раз убеждаешься, что в спорте на первом месте – психологическая подготовка и устойчивость. Смотришь на выступления ребят – и так обидно, так больно, когда спортсмен идёт к цели, готовится, а в самый ответственный момент его подводит психика.

Я на спортивном пути уже сталкивалась с подобным: ты вроде готова, но потом не можешь совладать с нервами. Тело готово, а психика — нет. Это самое обидное не только в спорте, а в жизни в целом. Диванные критики, конечно, молодцы, но я бы посмотрела, что они делали бы, окажись в подобной ситуации.

Несколько сезонов я выступала на Кубках мира, различных чемпионатах, где могла занимать призовые места, но психология подводила меня в самые ответственные моменты. И я поняла, что сама с этим не справлюсь. Впервые обратилась к специалистам перед юниорским чемпионатом мира в 2018 году после Олимпийских игр.

У специалистов нашего центра целая программа, по которой готовят и тело, и психику спортсмена независимо от вида спорта. Она основана на психосоматике телесного ориентирования и биомеханике движений: если говорить кратко, то это про то, как наши эмоции и чувства отражаются на физическом теле, какие затыки возникают, когда спортсмен приезжает на Олимпиаду и видит олимпийские кольца, почему тело не слушается.

Четвёртое место меня только зарядило и подстегнуло. Я показала программу, все увидели, на что я способна. Конечно, когда медаль была так близко, а ты сделала всё, чтобы достигнуть своей цели, в первые минуты было очень обидно и досадно. Но после пришло осознание, что жизнь не заканчивается. Да и сезон ещё не закончился.

Впереди ещё три (этапа. – Прим. «Чемпионата») Кубка мира! Настраиваюсь на них с уверенностью и большей мотивацией», — рассказала Таталина «Чемпионату».